Bursa'da çatından düşen bir kişi ağır yaralandı
Bursa İnegöl’de büyükbaş hayvan çiftliğinde çatıyı onarmaya çıkan Muharrem A., dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Muharrem A.'nın ağır yaralı olduğu bildirilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde ahırın çatısını onarırken metrelerce yükseklikten düşen 49 yaşındaki Muharrem A., ağır yaralandı.
Olay gece saatlerinde Mesudiye Mahallesinde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi.
Sağanak yağış sırasında ahırın çatısından su sızdığını fark eden çiftlik sahibi Muharrem A., onarmak için çatıya çıktı.
Onarım sırasında dengesini kaybeden çiftlik sahibi, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.