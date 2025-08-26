Bursa'da çaya düşen kızını kurtarmak isteyen kişi boğuldu
Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde 15 yaşındaki kızı Arife Husten’i kurtarmak için Emet Çayı’na atlayan Hüseyin Husten, akıntıya kapılarak boğuldu. Arife Husten ise çevredeki yurttaşlar tarafından sudan çıkarıldı.
Kırsal Düğüncüler Mahallesi'nde, ailesiyle kaplıcaya giden Hüseyin Husten (45) ve kızı Arife Husten (15), dolaşmak için Emet Çayı yakınlarına gitti.
Kızının çaya düştüğünü gören baba Hüseyin Husten, kızını kurtarmak için peşinden suya atladı.
Çevredeki yurttaşlar, Arife Husten'i kıyıya çıkarırken baba, akıntıya kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Hüseyin Husten'in cansız bedeni, Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekibi tarafından kıyıdan 10 metre açıkta 2 metre derinlikten çıkarıldı.
Cenaze, Büyükorhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.