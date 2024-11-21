Bursa'da 'change' araç operasyonu: 10 milyon TL değerinde 15 otomobile el konuldu

Bursa’da düzenlenen 'change oto' operasyonunda10 milyon TL değerindeki 15 otomobile el konuldu, 3 kişi ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, yurda kaçak yollardan sokulan, üzerinde yakalama ve haciz bulunan otomobillerin şasi numaralarının değiştirilip, satıldığı ihbarı üzerine S.Ş. (22), M.B.Y. (21), A.Y. (45), A.Y. (21) ve M.S. (21) isimli şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi.

Şüpheliler, 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alınırken, 10 milyon TL değerindeki 15 otomobile el konuldu.

Farklı suçlardan da kaydı bulunan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.Ş., M.B.Y. ve A.Y. ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Resmi belgeyi yok etme ve saklama’ ile ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarından tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.