Bursa'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü

Çiftlikteki atların alevler nedeniyle kaçıştıkları anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi

  • 21.08.2025 15:50
Kaynak: AA
BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alaaddinbey Mahallesi'nde bulunan çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında herhangi bir hayvanın yaralanmadığı öğrenildi.

Bu arada yangın sırasında çiftlikteki atların kaçıştıkları anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

