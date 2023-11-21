Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gemlik Hamidiye Mahallesi Ilıca Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde kalan yabancı uyruklu işçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçak darbesi alan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden kişinin cesedi, savcının evdeki incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.