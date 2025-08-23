Giriş / Abone Ol
Bursa'da çıkan orman yangını nedeniyle 1 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dün yaşanan orman yangını nedeniyle başlatılan inceleme sonucunda 1 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 23.08.2025 13:18
  • Giriş: 23.08.2025 13:18
  • Güncelleme: 23.08.2025 13:26
Kaynak: AA
Bursa'da çıkan orman yangını nedeniyle 1 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: AA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dün çıkan orman yangınına neden olduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Gedelek Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınının ardından jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, yangına neden olduğu öne sürülen 1 kişiyi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gedelek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıkmış, 2 helikopter, 1 İHA, 8 arazöz, 8 iş ve hizmet aracı ile 62 personelin müdahalesiyle kontrol altına alınan alevler söndürülmüştü.

