Bursa'da çıkan orman yangını nedeniyle 1 kişi gözaltına alındı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dün yaşanan orman yangını nedeniyle başlatılan inceleme sonucunda 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dün çıkan orman yangınına neden olduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Gedelek Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınının ardından jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Ekipler, yangına neden olduğu öne sürülen 1 kişiyi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Gedelek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıkmış, 2 helikopter, 1 İHA, 8 arazöz, 8 iş ve hizmet aracı ile 62 personelin müdahalesiyle kontrol altına alınan alevler söndürülmüştü.