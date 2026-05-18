Bursa'da cinayet: Ayrıldığı kadının babasını öldürdü

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde S.Ç., ayrıldığı kadının babası Özgür Yelegen’i tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan S.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Vatan Mahallesi’nde meydana geldi.

S.Ç., beraber olduğu kadından kısa süre önce ayrıldı. Kadının, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını idda eden S.Ç., baba Özgür Yelegen ile tartıştı.

S.Ç., yanında getirdiği tabanca ile art arda ateş açıp, olay yerinden kaçtı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yelegen, yakınları tarafından özel araçla hastaneye kaldırıldı.

Yelegen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan S.Ç. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.