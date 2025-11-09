Bursa'da dalış yapan kişi boğuldu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde Marmara Denizi Kumla Mahallesi mevkiinde dalış yapan Emirhan Aydın isimli 25 yaşındaki isimli kişi hayatını kaybetti.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde dalış yapan genç, boğularak hayatını kaybetti.
Emirhan Aydın (25), Marmara Denizi Kumla Mahallesi mevkiinde dalış yaptıktan sonra yüzeye çıkmadı.
İhbar üzerine olay yerine dalgıç polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Aydın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.