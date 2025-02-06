Bursa'da depreme dayanıksız 7 okul boşaltıldı

Bursa’da 7 okul binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verildi.

Son 1,5 yılda Bursa’da depreme dayanıksız oldukları için yıkılıp, yeniden yapılan okulların da arasında olduğu toplam 1326 derslikli 59 yeni okul yapıldı.

Kentte yetkililer tarafından yapılan analizlere göre, 7 okul için yıkım kararı alındı.

Yapılan performans analizi sonucunda riskli bulunan, Osmangazi ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi, Farabi İlkokulu, Hamitler Adnan Türkay Ortaokulu, Hanife Murat Ortaokulu ve İbni Sina İlkokulu ile Yıldırım ilçesindeki Mustafa Necati İlkokulu ve Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi tahliye edildi.

Öğrenciler, eski okullarına en yakın eğitim kurumlarına nakledildi. Bazı veliler yıkım kararının yaz tatilinde alınması gerektiğini söyleyip duruma tepki gösterdi.