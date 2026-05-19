Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bursa'da derenin su seviyesi yükseldi: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla deredeki su seviyesi aniden yükseldi. Karaorman Mahallesi yakınlarında suda mahsur kalan 4 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle botla kurtarıldı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Güncel
  • 19.05.2026 09:14
  • Giriş: 19.05.2026 09:14
  • Güncelleme: 19.05.2026 09:16
Kaynak: AA
Bursa'da derenin su seviyesi yükseldi: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde su seviyesinin aniden yükselmesiyle derede mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Karaorman Mahallesi yakınlarındaki 4 kişi, baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin hızla yükselmesi üzerine suda mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin botla ulaştığı 4 kişi, kıyıya çıkarıldı.

Mahsur kalan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol