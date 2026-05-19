Bursa'da derenin su seviyesi yükseldi: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla deredeki su seviyesi aniden yükseldi. Karaorman Mahallesi yakınlarında suda mahsur kalan 4 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle botla kurtarıldı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.
Kaynak: AA
