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Bursa'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 10.02.2025 07:33
  • Giriş: 10.02.2025 07:33
  • Güncelleme: 10.02.2025 07:33
Kaynak: AA
Bursa'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kamyonetin dereye düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Millet Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda giden M.E. idaresindeki 16 LAH 60 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta Gökdere'ye düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyonet de çekici yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.

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