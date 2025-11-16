Giriş / Abone Ol
Bursa'da dereye giren çocuk boğuldu

Ajans Haberleri
  • 16.11.2025 20:07
  16.11.2025 20:07
  • Güncelleme: 16.11.2025 20:08
Kaynak: AA
BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde dereye giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu.

İddiaya göre, Hızır Ali Çetin (11) ve arkadaşları Yenimahalle'deki Çambalı Deresi'ne gitti.

Arkadaşları, dereye giren Çetin'in bir süre sonra suda kaybolduğunu fark ederek, yakınlarına haber verdi.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Çetin'in yakınları dereye girerek, çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere, ekiplerce Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

