Bursa'da devrilen motorun sürücüsü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Bursa’da meydana gelen kazada bariyerlere çarparak refüje düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Soğukkuyu Mahallesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Ankara istikametinde seyir eden Ahmet Karakaş idaresindeki 16 ADA 546 plakalı motorsiklet, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle devrildi.
Karakaş, bariyerlere çarparak refüje düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Karakaş’ın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.