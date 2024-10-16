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Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 16.10.2024 16:55
  • Giriş: 16.10.2024 16:55
  • Güncelleme: 16.10.2024 16:55
Kaynak: AA
Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Bursa'nın Harmancık ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Şaban Muharrem Hamdi Dağgeçer (25) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Harmancık-Keles kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Motosikletten düşerek ağır yaralanan Dağgeçer, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Harmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı sürücü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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