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Bursa'da devrilen motosikletteki iki gençten biri öldü

Ajans Haberleri
  • 01.08.2023 12:24
  • Giriş: 01.08.2023 12:24
  • Güncelleme: 01.08.2023 12:25
Kaynak: AA
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Bursa'da devrilen motosikletteki iki gençten biri öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolunda seyreden Ahmet Bayram (23) yönetimindeki motosiklet, Akçaderesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Bayram'ın olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, arkasında oturan Mustafa D. (22) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç, buradaki müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada ölen sürücünün cansız bedeni ise İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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