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Bursa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 15.08.2023 22:24
  • Giriş: 15.08.2023 22:24
  • Güncelleme: 15.08.2023 22:24
Kaynak: AA
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Bursa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Akharem Mahallesi'ne Ahmet Gürle (59) yönetimindeki 16 BAG 430 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan Necmiye Gürle (58) ve Semra Tepeler ise 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü.

Gürle'nin cansız bedeni, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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