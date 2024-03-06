Bursa'da devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yağmur suyu kanalına devrilen sunta yüklü TIR'ın sürücüsü Ömer Doğan (59), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu, İnegöl'ün Mezit Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Eskişehir'den aldığı suntaları İnegöl'e getirmek üzere yola çıkan sürücü Ömer Doğan yönetimindeki 16 PK 936 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yağmur suyu kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hurdaya dönen kabinde sıkışan Doğan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise Doğan’ın cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Doğan’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. (DHA)