Bursa'da devrilen traktörün altında sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilen traktörün altında sıkışan sürücü ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Ali Durmuş (78) idaresindeki 16 SIS 19 plakalı traktör, Karsak Mahallesi yakınlarında dere yatağına devrildi.

Traktörün altında kalarak sıkışan Durmuş'un kurtarılması için olay yerine UMKE, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu vinç yardımıyla kaydırılan traktörün altındaki Durmuş'u çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.