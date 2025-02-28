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Bursa'da doğal gaz çalışması sırasında patlama; 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 28.02.2025 17:28
  • Giriş: 28.02.2025 17:28
  • Güncelleme: 28.02.2025 17:28
Kaynak: DHA
Bursa'da doğal gaz çalışması sırasında patlama; 1 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'da, doğal gaz çalışması sırasında meydana gelen patlamada işçi Mehmet E. (21), yaralandı.

İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında doğal gaz çalışması sırasında gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlamada, işçilerden Mehmet E. yaralandı. Özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)

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