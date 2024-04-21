Bursa'da drift atan sürücüye 38 bin 672 lira ceza uygulandı

Bursa'da otomobiliyle drift attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye, 38 bin 672 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sivil trafik ekipleri, 18 Nisan'da otomobiliyle drift attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücünün kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma sonucu kimliği tespit edilen sürücüye, 38 bin 672 lira cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesine ise 2 ay süre ile el konulduğu bildirildi.