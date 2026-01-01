Giriş / Abone Ol
Bursa'da durakta bekleyen kişi cipin çarpması sonucu yaralandı

Ajans Haberleri
  • 01.01.2026 11:09
  • Giriş: 01.01.2026 11:09
  • Güncelleme: 01.01.2026 11:09
Kaynak: AA
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde buzlanan yolda kayan cipin çarpması sonucu durakta bekleyen kişi yaralandı.

Turgutalp Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi'nde fren yapan Mehmet Ali S. (19) yönetimindeki 16 YK 538 plakalı cip, kayarak durakta bekleyen Tarık S'ye (29) çarptı.

Sürücü, yaralanan Tarık S'yi aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

