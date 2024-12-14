Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Nurettin Yaşar hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da duruşma esnasında gerçekleşen silahlı saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Nurettin Yaşar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Bursa-Osmangazi ilçesi 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, duruşma esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda mahkeme salonundaki devriye personelinden Bursa İl J.K.lığı emrinde görevli Uzman Erbaş Nurettin Yaşar ağır yaralanmıştı. Kahramanımız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef bugün şehit oldu. Çok üzgünüz. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.