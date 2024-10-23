Bursa'da düzenlenen operasyonda 4 ton sahte alkol ele geçirildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahte alkol üretimi yapılan bir depoya düzenlenen operasyonda 4 ton sahte alkol ele geçirildi.

Yapılan araştırmalarda S.Ö'nün fermantasyon yöntemiyle sahte alkol üretimi yaptığı ve bu alkolleri piyasaya sürdüğü tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından gerekli izinlerin alınmasıyla Mudanya ilçesinde belirlenen bir depoya baskın yapan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 4 ton sahte alkollü içecek ele geçirildi.