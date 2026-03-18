Bursa'da edebiyat ve felsefe söyleşileri üç gün sürecek

Çocukları hikâyelerin renkli dünyasına davet eden “Benim Bir Hikâyem Var” söyleşi serisi 24 Mart’ta Tayyare Kültür Merkezi’nde Burcu Ural Kopan’ı ağırlayacak.

“Bursa Sanatla Yeşeriyor” kapsamında “Kadın ve Edebiyat” başlığıyla 26 Mart’ta Merinos AKM’de düzenlenen söyleşi ve okuma etkinliğinde Sema Soykan, Nilgün Türksever Görgü ve Şafak Baba Pala bir araya gelecek. İnsanın dünyayla ve ötekiyle kurduğu bağlara farklı bir perspektiften bakan “İnsan ve Felsefe” başlıklı Felsefe Söyleşileri’nin 27 Mart’ta Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek yeni oturumunun konuğu ise Prof. Dr. Nami Başer olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (Bursa Kültür) tarafından ücretsiz olarak düzenlenen söyleşiler herkesin katılımına açık.

“Benim Bir Hikâyem Var” söyleşi serisinin 24 Mart saat 10.30’da Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek yeni buluşmasının konuğu Burcu Ural Kopan olacak. Çocukları hikâyelerin renkli dünyasıyla buluşturan etkinlik, çocukların hayal dünyasını desteklemeyi odağına alıyor. Hikâyelerin birleştirici gücüyle şekillenen söyleşi, küçük kitapseverleri ve meraklı zihinleri bir araya getirecek.

“Bursa Sanatla Yeşeriyor” kapsamında “Kadın ve Edebiyat” başlığıyla düzenlenen söyleşi ve okuma etkinliği, Bursalıları edebiyat dünyasıyla buluşturuyor. Program kapsamında Sema Soykan, Nilgün Türksever Görgü ve Şafak Baba Pala, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 10.30’da Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Yıldırım Bayezid Salonu’nda bir araya gelerek Soykan’ın Adsız Roman eseri odağında edebiyat ve kadın üzerine bir sohbet gerçekleştirecekler. Edebiyatın birleştirici gücüyle şekillenen buluşmada hem bir eserin mutfağına dair paylaşımlar hem de kitaba dair okumalar yer alacak.

“İnsan ve Felsefe” başlığıyla ücretsiz olarak düzenlenen Kültür Fabrikası Felsefe Söyleşileri ise siyasetten ırkçılığa, kozmostan aşka uzanan altı buluşmada farklı disiplinlerden akademisyenleri ağırlıyor. Yürütücülüğünü Prof. Dr. Kadir Çüçen ve Ceren İplikçi’nin üstlendiği etkinlik dizisinin beşinci buluşması, 27 Mart 2026 Cuma saat 18.00’de Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Prof. Dr. Nami Başer’in “İnsanın Temel Sorunları: Etik ve Eros” başlığıyla, insan varlığının temel taşlarını felsefi bir bakış açısıyla ele alacağı söyleşide, insanın anlam arayışına, ahlaka ve hayata dair düşünceler sohbet ortamında paylaşılacak.