Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
Bursa'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı düştü. Valilik, kazada 2 pilotun yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağının düştüğü belirtildi.
Açıklamada, kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.