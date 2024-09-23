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Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

Bursa'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı düştü. Valilik, kazada 2 pilotun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Güncel
  • 23.09.2024 09:37
  • Giriş: 23.09.2024 09:37
  • Güncelleme: 23.09.2024 09:41
Kaynak: AA
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağının düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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