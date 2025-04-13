Bursa'da ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücü Emre D.’nin (17) kontrolünü kaybettiği otomobilin çarptığı 2 araçtan biri site duvarını yıkıp bahçeye savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan Emre D. yönetimindeki 16 F 1552 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde giden Eren Y. (22) idaresindeki 16 Y 0717 plakalı otomobil ile Ahmet K. (39) yönetimindeki 35 SC 016 plakalı otomobile çarptı. Azının şiddetiyle savrulan Eren Y.’nin kullandığı otomobil, yol kenarında bulunan bir sitenin bahçe duvarını yıkarak, bahçesine girdi. Otomobil, evin duvarına çarparak dururken, kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrası inceleme yapan trafik polisleri, ehliyetsiz olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Emre D.'ye ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 18 bin 678 TL cezai işlem uyguladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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