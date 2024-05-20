Bursa'da ekmeğin gramajı düşürüldü

Bursa'da 1 Ocak 2024'ten bu yana 10 liradan satılan 250 gramlık ekmeğin gramı 15 Mayıs tarihi itibariyle 200'e düşürüldü. Ayrıca, tam buğday, sarı buğday, kepekli ve çavdar ekmeğinin de gramı düşürüldü.

Bursa'da 15 Mayıs tarihi itibariyle 10 liradan satışa sunulan 250 gramlık ekmek, gramajı düşürülerek 10 liradan satılma devam edildi.

Artan maliyetler nedeniyle Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 15 Mayıs tarihinde bir araya geldi.

Kurul tarafından alınan karar gereği, ekmek fiyatlarında değişiklik yapılmazken, gramajlarda azalmaya gidildi.

Buna göre, 15 Mayıs tarihine kadar 250 gram francala ekmek 10 liradan tezgahta yerini alırken, bu tarihten itibaren aynı fiyata ancak 200 gram olarak satışa sunulacak.

GRAM DÜŞÜRÜLDÜ, FİYAT SABİT KALDI

Aynı şekilde fiyatları 20 ve 25 lira olan tam buğday, sarı buğday, kepekli ve çavdar ekmeği ise 400 gramdan 300 grama indirildi. 30 liradan satılan köy ve Trabzon ekmeği ise 700 gramdan 600 grama geriledi. Tek zam gelen ise roll ekmek oldu. 50 gramı 3,5 liradan satılan roll ekmek, 4 lira oldu.