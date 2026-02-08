Bursa'da ekonomik kriz protestosu: 'Geçinemeyen korna çalsın' eylemi

CHP Nilüfer İlçe Örgütü, art arda gelen zamlar, yetersiz asgari ücret artışı ve açlık sınırının altındaki emekli maaşlarına dikkat çekmek için Bursa’nın en yoğun trafik noktalarından İzmir Yolu’nda insan zinciri oluşturarak eylem yaptı.

İl Başkanı Özgür Şahin, “Bugün üst meslek grubu diye düşündüğümüz meslek gruplarının bile geçinemediği, dar gelirlilerin zaten geçinemediği, faturaları bir taraftan artarken gelirleri artmayan bir süreci yaşıyoruz. Bugün burada halkımızla birlikte bu düzene isyan ediyoruz” dedi.

CHP Nilüfer İlçe Örgütü, art arda gelen zamlar, asgari ücrete yapılan yetersiz artış ve emekli maaşlarının açlık sınırının altında kalması sonucu yurttaşların geçim sıkıntısına dikkat çekmek için şehrin en önemli trafik akış noktası olan İzmir yolu üzerinde insan zinciri oluşturarak eylem yaptı. İzmir yolu üzerinde pankartlarla oluşturulan insan zincirine yurttaşlar korna çalarak ve alkışlarla destek oldu.

Eylemde konuşan Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, halkın yoğunluğunun geçinemediğini gösteren bir eylem yapmak istediklerini ve ‘Geçinemeyen korna çalsın’ dediklerini belirterek, yolda korna çalmadan geçen araç olmadığını belirtti.

Şahin, “Demek ki bugün ülkenin geldiği durumda kimse geçinemiyor. Bugün üst meslek grubu diye düşündüğümüz meslek gruplarının bile geçinemediği, dar gelirlilerin zaten geçinemediği, faturaları bir taraftan artarken gelirleri artmayan bir süreci yaşıyoruz. Bugün burada halkımızla birlikte bu düzene isyan ediyoruz. Bu düzen değişecek. Biraz önce hava karanlıktı, şimdi yağmurun içinde bir güneş var. Cumhuriyet Halk Partisi yağmurun içindeki güneştir. İktidar olduğunda aydınlık bir Türkiye’yi o gün oluşturacaktır. Bu zalim hükümeti de o gün gönderecektir” dedi.

"BU ÜKE BU ZULÜMDEN KURTULACAK"

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise yurttaşların eyleme büyük bir destek verdiğini söylerken bunun nedenini ise şu sözlerle açıkladı:

“Çünkü bu iktidar artık yönetebilme kabiliyetini kaybetmiştir. Kendi yandaşlarını zengin etmek için sadece faize 2,5 trilyon para harcayan ama emekli ve işçiye gelince bir türlü destek olmayan, emekli ve işçiyi açlığa ve sefalete mahkum eden bir anlayışın artık ülkede yaşamın bir zulüm haline geldiği sürece hepimiz birlikte karşı çıkıyoruz. Çünkü bu iktidar geçilmeyen yollar, kullanılmayan havalimanları, garanti geçişli köprülerle bir takım sermayeyi zengin edip emekçiyi açlığa mahkum eden bir düzendir. Bu düzenin adı yandaşı zengin etme düzenidir. Bu düzen yoksulu, emekçiyi açlığa mahkum eden bir düzendir. Bunun için de Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm örgütlerimizle birlikte asla kabul etmiyoruz. Bu yaşananlar ülkenin kaderi değildir. Yanlış yönetimin eseridir. Onun için itiraz ediyoruz. Bu ülkeyi bu açlık ve sefaletten kurtaracağız. Bütün ülkedeki emekçiler, işçiler, emekliler, toplumun bütün sömürülen kesimleriyle birlikte bu ülkeyi daha yaşanılabilir hale getirene kadar hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu üke bu zulümden kurtulacak, yakındır.”

"BU DÜZENİ REDDEDİYORUZ”

Yurttaşların eyleme desteğine değinen CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise şöyle konuştu:

"Tüm vatandaşlarımız arabalarının kornalarıyla yaşanan ekonomik sıkıntının ve kötü yönetimin yarattığı geçinememe sıkıntısının doğru olduğunu ve bu konuda da seslerini bize korna çalarak, el sallayarak iletiyorlar. Niye geçinemiyoruz? Kötü yönetim ve devletin kaynaklarının adil bir şekilde paylaşılamamasının nedenidir. Bugün emekli 20 bin lira gibi bir sefalet ücretine, emekçi ise ocak ayında açıklanmış haliyle açlık sınırının altında bir kara düzene mahkum edilmiştir. Bu rakamları belirleyenler devleti yönetme iradesi teslim edilmiş Cumhur İttifakı’nın tüm unsurlarıdır. Bu bir hak değildir, dayatılan bir zulümdür. Bu zulme karşı hep birlikte mücadelemizi sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Böyle bir dayatma kabul edilemez. 2001’de 50-55 yaşında emekli olduğunda bir buçuk asgari ücret alan, bedenen ihtiyacı olsa çalışabilecek 70 yaşlarındaki yaşlılarımızı bugün seyyar satıcı, bekçi olmayı yani emeklilikten çalışmak zorunda bırakan bu kara düzeni şiddetle reddediyoruz. Bir emekçi, ömrünün 24 saat olduğu bir yaşam düzeninde 8 saatini uyuyan, 16 saatini ayakta geçiren ve bunun 10 saatini alınteriyle çalışan ama günün sonunda 28 bin liraya mahkum edilen bir asgari ücret olmaz. Dünyanın en zengin ülkesinde, dünyanın en zalim maaşını ve bu düzeni reddediyoruz.”