Bursa'da Ekrem İmamoğlu'na destek eyleminde polis müdahalesi: CHP İl Başkanı gözünden yaralandı

Bursa'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için eski stadyumdan Heykel'e yürümek isteyenlere polis müdahale etti. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş polis müdahalesinde yaralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bir araya gelen vatandaşlar eski stadyumdan Heykel'e yürümek istedi. Polis, uyarıların ardından TOMA ile su sıkarak yurttaşlara müdahale etti.

Aralarında Bursa Tabip Odası Başkanı Kadir Binbaş'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Binbaş, kısa süre sonra serbest bırakıldı. Öte yandan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, polis müdahalesi esnasında gözünden yaralandı, tedavisi sürüyor.