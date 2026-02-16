Bursa'da elektrik akımına kapılan işçi 2. kattan düştü: Durumu ağır
Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat alanına çektiği demirin enerji nakil hattına temas etmesi ile elektrik akımına kapılan Fırat Y. 2. kattan düşüp yaralandı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik akımına kapılarak 2. kattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.
Kırsal İsaören Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan 33 yaşındaki Fırat Y. yerden 2. kata çektiği demirlerin enerji nakil hattına temas etmesiyle elektrik akımına kapıldı.
Bu sırada dengesini kaybeden Fırat Y, yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Fırat Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.