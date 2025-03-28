Bursa'da elektrik direği yangını: 18 ahşap baraka küle döndü
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yaklaşık 50 evin bulunduğu alanda elektrik direğinden çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, çoğu ahşap 18 ev kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA
Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan yangında 18 ahşap baraka zarar gördü.
Eğerce Mahallesi'nde yaklaşık 50 ahşap barakanın bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Mudanya ve Bursa'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 18 ahşap baraka kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine gelen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahil mahallelerinde güvenli olmayan barakalara yönelik önlem alınması gerektiğini belirtti.