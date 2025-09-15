Bursa'da eski belediye başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
Bursa'nın eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya, kamyonetle seyir halindeyken otomobille çarpıştı. Kazada Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kamyonet ve otomobilin çarpıştığı kazada eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya hayatını kaybetti.
Mehmet Kaya idaresindeki kamyonet, ilçeye bağlı İznik Çevre Yolu'nda O.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan eşi K.K. Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü O.Y'nin de kazada hafif yaralandığı öğrenildi.