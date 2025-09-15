Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bursa'da eski belediye başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Bursa'nın eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya, kamyonetle seyir halindeyken otomobille çarpıştı. Kazada Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

Güncel
  • 15.09.2025 20:59
  • Giriş: 15.09.2025 20:59
  • Güncelleme: 15.09.2025 21:06
Kaynak: AA
Bursa'da eski belediye başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kamyonet ve otomobilin çarpıştığı kazada eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya hayatını kaybetti.

Mehmet Kaya idaresindeki kamyonet, ilçeye bağlı İznik Çevre Yolu'nda O.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan eşi K.K. Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü O.Y'nin de kazada hafif yaralandığı öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol