Bursa'da eski Fenerbahçeli futbolcunun evinde yangın çıktı: 2 kişi dumandan etkilendi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde saat 12.00 sıralarında eski Fenerbahçeli futbolcu Faruk Yiğit'e ait 2 katlı evin giriş katında yangın çıktı. Evlerde kiracı olan biri Suriyeli olmak üzere 2 kişi dumandan etkilendi.

Güncel 11.05.2024 16:56 Giriş: 11.05.2024 16:56

Güncelleme: 11.05.2024 16:57 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA