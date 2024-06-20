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Bursa'da eski yapım bomba imha edildi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde jandarma ekipleri eski yapım bomba tespit etti. Çevre güvenliğini alan ekipler, bombayı imha etti.

Güncel
  • 20.06.2024 09:47
  • Giriş: 20.06.2024 09:47
  • Güncelleme: 20.06.2024 09:50
Kaynak: İHA
Bursa'da eski yapım bomba imha edildi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde jandarma ekipleri tespit ettikleri eski yapım bombayı imha etti.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Karakoca Mahallesi'nde eski yapım bomba tespit eden jandarma ekipleri arazinin çevresinde yoğun güvenlik önlemi.

Bomba imha uzmanlarınca imha edilen bomba, gürültüye neden olurken, o anlar kameraya yansıdı.

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