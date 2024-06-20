Bursa'da eski yapım bomba imha edildi
Bursa'nın Karacabey ilçesinde jandarma ekipleri eski yapım bomba tespit etti. Çevre güvenliğini alan ekipler, bombayı imha etti.
Kaynak: İHA
Bursa'nın Karacabey ilçesinde jandarma ekipleri tespit ettikleri eski yapım bombayı imha etti.
Bursa'nın Karacabey ilçesi Karakoca Mahallesi'nde eski yapım bomba tespit eden jandarma ekipleri arazinin çevresinde yoğun güvenlik önlemi.
Bomba imha uzmanlarınca imha edilen bomba, gürültüye neden olurken, o anlar kameraya yansıdı.