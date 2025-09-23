Bursa'da ev yangını: 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangında 81 ve 88 yaşındaki iki kadın ile 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni için araştırmalar sürüyor.
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında, alevlerin arasında kalan 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.
Yangın, dün gece saatlerinde Karacabey ilçesinin Saadet Mahallesi'nde bir apartmanının 3'üncü katında meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Diğer katlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri dairede yaşayan Berguzer Kaplan (81), Hasan Emir Efe Çorapçı (2) ve Müyesser Ar’ın (88) cansız bedenine ulaştı.
Savcılık incelemesinin ardından cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.