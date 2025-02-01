Bursa'da evinde rahatsızlanan 2 aylık bebek öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesinin emzirdiği sırada rahatsızlanan 2 aylık bebek, hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan M.S. (34) ve E.S. (30) çiftinin 2 ay önce dünyaya gelen bebekleri, annesi tarafından emzirildiği sırada fenalaştı.

Bebeğinin hareketsiz olduğunu fark eden anne E.S, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp masajı yaptıkları bebeği İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bebek burada yaşamını yitirdi.

Savcılık incelemesinin ardından bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.