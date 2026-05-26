Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bursa'da evinin camlarını silen kadın düşerek öldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşadığı apartmanın 2. kattaki dairesinin pencere camlarını silen Yücel Sığın isimli kadın, zemine düşerek hayatını kaybetti.

Güncel
  • 26.05.2026 14:25
  • Giriş: 26.05.2026 14:25
  • Güncelleme: 26.05.2026 14:39
Kaynak: DHA
Bursa'da evinin camlarını silen kadın düşerek öldü
Fotoğraf: DHA
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Bursa'da bayram temizliği yaparken camlarını sildiği ikinci kattaki evin penceresinden düşen Yücel Sığın hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi.

Bayram temizliği yapan Yücel Sığın, camları silerken dengesini kaybedip, ikinci katın penceresinden düştü.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sığın’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sığın’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol