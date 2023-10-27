Bursa'da evinin önünde oturan kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Bursa'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin aranan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlhan Göçük'ün (29) evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasının ardından failin bulunması amacıyla çalışma başlattı.

Otomobille olay yerinden kaçan şüphelinin B.Ö. (17) olduğunu belirleyen ekipler, bu kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki ifadesinde, Göçük ile aralarında husumet bulunduğunu ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Göçük'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi Kıbrıs Sokağı'nda evinin önünde oturan İlhan Göçük, dün öğleden sonra tabancayla bacağından vurulmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.