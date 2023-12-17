Bursa'da evli olduğu erkek tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir erkek, evli olduğu kadını bıçakladı. Bıçaklanan kadın sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kadının, evli olduğu erkek için daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ve sürenin bu ay sona erdiği öğrenildi.

Güncel 17.12.2023 09:30 Giriş: 17.12.2023 09:30

Güncelleme: 17.12.2023 09:33 Kaynak: AA

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, evli olduğu erkek tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi. Değirmenönü Mahallesi 1. Oylat Sokak'taki bir apartmanda, dört çocuk sahibi M.A.A (34) ile eşi B.A. (32) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında M.A.A, karısını bıçakladı. Çocukların çığlıklarını duyan komşuların bildirilmesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları kadını Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kadın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli M.A.A'yı bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Yaşamını yitiren B.A'nın, daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ve sürenin bu ay sona erdiği öğrenildi.