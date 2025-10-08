Bursa'da evli olduğu erkek tarafından vurulan kadın ağır yaralandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Selma Gitmez, evli olduğu Nazım Gitmez tarafından pompalı tüfekle vurarak ağır yaralandı. Evden aldığı altınlarla kaçan Nazım G., yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olarak eve gelen Nazım Gitmez, Selma Gitmez’e çocuklarının yanında pompalı tüfekle iki el ateş etti. Selma Gitmez karnına ve bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

KADINI VURDUKTAN SONRA ALTINLARI ALIP KAÇTI

Ardından Nazım G., evdeki altınları alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Selma G. ambulansla kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Nazım G. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, kıskançlık nedeniyle eşini yaraladığını öne sürdüğü öğrenildi.