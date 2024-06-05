Bursa'da fabrika yangını: Patlamalar yaşandı

Bursa’nın Kestel ilçesinde bir boya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Fabrikadaki kimyasal maddeler sebebiyle Erdoğanköy’ün boşaltılma ihtimali bulunduğu bildirildi.

Güncel 05.06.2024 22:44 Giriş: 05.06.2024 22:44

Güncelleme: 05.06.2024 22:48 Kaynak: İHA

A- A A+

İHA