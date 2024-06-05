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Bursa'da fabrika yangını: Patlamalar yaşandı

Bursa’nın Kestel ilçesinde bir boya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Fabrikadaki kimyasal maddeler sebebiyle Erdoğanköy’ün boşaltılma ihtimali bulunduğu bildirildi.

Güncel
  • 05.06.2024 22:44
  • Giriş: 05.06.2024 22:44
  • Güncelleme: 05.06.2024 22:48
Kaynak: İHA
Bursa'da fabrika yangını: Patlamalar yaşandı
İHA

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan Mahallesi’nde bir boyahanede saat 21.30 sularında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, zaman zaman patlamalar yaşandı.

Bölgeye Bursa Büyükşehir İtfaiyesi’ne bağlı Kestel, Gürsu ve İnegöl’den çok sayıda itfaiye ekibi ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığı bildirildi.

Boyahanedeki solvent kimyasal maddelerinin de yanması sebebiyle Erdoğanköy’ün boşaltılma ihtimalinin gündemde olduğu belirtildi. 

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