Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı davası: Sanıklar beraat etti

Bursa'da Başka Gazete Genel Yayın Yönetmeni Yaman Kaya'ya geçen yıl gerçekleştirilen silahlı saldırı davasının ikinci duruşması bugün Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Gazete Duvar'dan Pelin Akdemir'in aktardığına göre sanıklar hakkında tahliye kararının verildiği 8 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti, ikinci duruşmada, 3 tanığı dinledi.

Tanıklardan Özgür S, emniyette daire sayısını 25'den 35'e çıkarmak için Zülküf B. ile konuştuğunu ve sanık Zülküf B'nin Nilüfer Belediyesi ile görüştüğünü anlatırken duruşmada, ifadesini değiştirerek sanıkla değil Timuçin Z. isimli biriyle görüştüğünü söyledi.

"SANIĞIN OLAY GÜNÜ BEKLEDİĞİ TUTANAKLARLA TESPİT EDİLDİ"

Görüşü sorulan Yaman Kaya'nın avukatı Dilan Firik Akkuş, tanıkların emniyette verdikleri ifadeleri duruşmada değiştirdiklerini, polisin tutanaklarında sanık Sedat M.'nin olay günü elinde şemsiyeyle beklediğinin ve olay günü giydiği kabanla, yakalandığı gün giydiği kabanın aynı olduğunun tespit edildiğini söyleyerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Tanıkların dinlenmesinin ve avukat görüşünün ardından savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, alınan swap (elde kalan kurşun izi) örneklerinde herhangi bir emareye rastlanmadığı, olayı bizzat gerçekleştiren kişiyi gören ve teşhis eden görgü tanığının bulunmadığı, sanıkların üzerine atılan suçları işlediğine dair inandırıcı bir delilin olmaması gerekçesiyle sanıkların beraat etmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden dolayı sanık Zülküf B. ve Sedat M.'nin beraatine karar verdi. Gazeteci Kaya'nın avukatı Akkuş, karara itiraz edeceklerini ve İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi.

"ÖLSEYDİM FAİLİ MEÇHUL KALACAKTIM"

Kararı yorumlayan gazeteci Yaman Kaya, "Bursa'yı yağmalayan rant çeteleriyle sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Demek ki bu saldırı neticesinde ölseydim delil yetersizliğinden faili meçhul kalacaktım. Yazdığım imar yolsuzluklarının hepsinin delili var ama bana saldıranlar delil yetersizliğinden serbest kaldı. Hala neredeyse her gün yazılarımdan dolayı tehdit ediliyorum" diye konuştu.