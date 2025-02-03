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Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Tekstil fabrikasına sıçradı

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde başlayıp tekstil fabrikasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görülüyor.

Güncel
  • 03.02.2025 09:27
  • Giriş: 03.02.2025 09:27
  • Güncelleme: 03.02.2025 09:30
Kaynak: AA
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Tekstil fabrikasına sıçradı
Fotoğraf: AA

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde başlayan ve bitişikteki tekstil fabrikasına da sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Vakıf Mahallesi Aksu Sokak'ta faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, tesisin yanındaki tekstil fabrikasına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görülüyor.

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