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Bursa'da giyim mağazasında çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 10.05.2025 15:14
  • Giriş: 10.05.2025 15:14
  • Güncelleme: 10.05.2025 15:14
Kaynak: AA
Bursa'da giyim mağazasında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da 4 katlı giyim mağazasının teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Tuzpazarı'ndaki giyim mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangın mağazada hasara neden oldu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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