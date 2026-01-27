Bursa'da göçmenleri izinsiz çalıştıran 2 kişi gözaltına alındı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşları küçük 5 göçmenin izinsiz çalıştırıldığı tespit edilen iş yerine baskın düzenlendi. Baskında göçmenlere kalacak yer temin ederek çalıştırdığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, Osmangazi'de bir iş yerinde göçmenlerin izinsiz çalıştırıldığı bilgisi üzerine çalışima başlattı.
Araştırmaların ardından adrese düzenlenen baskında, yaşı küçük 5 yabancı asıllının çalışma izinlerinin olmadığı belirlendi.
Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmenlere kalacak yer temin ederek çalıştırdığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.