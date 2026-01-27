Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bursa'da göçmenleri izinsiz çalıştıran 2 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşları küçük 5 göçmenin izinsiz çalıştırıldığı tespit edilen iş yerine baskın düzenlendi. Baskında göçmenlere kalacak yer temin ederek çalıştırdığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 27.01.2026 10:50
  • Giriş: 27.01.2026 10:50
  • Güncelleme: 27.01.2026 10:56
Kaynak: AA
Bursa'da göçmenleri izinsiz çalıştıran 2 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: AA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, Osmangazi'de bir iş yerinde göçmenlerin izinsiz çalıştırıldığı bilgisi üzerine çalışima başlattı.

Araştırmaların ardından adrese düzenlenen baskında, yaşı küçük 5 yabancı asıllının çalışma izinlerinin olmadığı belirlendi.

Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmenlere kalacak yer temin ederek çalıştırdığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol