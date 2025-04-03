Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yavuz YILMAZ/ KESTEL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Kestel ilçesinde, hafif ticari araç ile ters istikamette ilerleyen otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu Kestel ilçesi Ümitalan kavşağında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Mustafa K. (31) yönetimindeki 16 AZM 162 plakalı hafif ticari araç, Ümitalan Mahallesi’nden yola çıkan ve ters istikamette ilerleyen Mehmet Ö. (27) yönetimindeki 06 YUT 64 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken, sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Gamze E. (24) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde sıkışan Mehmet Ö. ve Gamze E., itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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