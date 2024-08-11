Bursa'da hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak yol kenarındaki boş araziye devrilen hafif ticari araçta sıkışan 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Kanal Caddesi'nde meydana geldi.

Adem D., 16 BJY 154 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken, virajı alamadı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan araç, yol kenarındaki boş araziye devrildi.

Yan duran araçtaki 3 kişi sıkışırken, ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adem D. ile Bülent T. ve Hazar T., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, kaldırıldıkları Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.