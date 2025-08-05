Bursa'da hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Murat Kapacık'ın (30) kullandığı motosiklet, Yunusemre Mahallesi'nde sürücüsünün kimlik bilgileri ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araca yandan çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kapacık, yaşamını yitirdi.

Evlilik hazırlığı yaptığı ve bu ay düğünün olacağı öğrenilen Murat Kapacık'ın cenazesi, Huzurlar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.