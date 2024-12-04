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Bursa'da hafif ticari araca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 04.12.2024 15:56
  • Giriş: 04.12.2024 15:56
  • Güncelleme: 04.12.2024 15:56
Kaynak: AA
Bursa'da hafif ticari araca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Yusuf A. (17) idaresindeki motosiklet, Camikebir Mahallesi'nde Tozkoparan ile Alitekin caddelerinin kesiştiği kavşakta Ömer Faruk A'nın (33) kullandığı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen sürücü Yusuf A. ile arkasında bulunan Efe A. (17) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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