Bursa'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

  • 28.09.2025 17:04
  • Giriş: 28.09.2025 17:04
  • Güncelleme: 28.09.2025 17:06
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Furkan G. (28) yönetimindeki 16 AGB 301 plakalı hafif ticari araç, Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Sokak'ta Uğur T. (19) idaresindeki 16 ANM 959 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil, kazanın etkisiyle ters döndü.

Kazada sürücülerle otomobilde yolcu olarak bulunan Rabia T. (16) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

